С января 2019 года минимальная пенсия в Италии должна составить 780 евро

Рим, , 14:47 — REGNUM Уже с 1 января 2019 года минимальная пенсия в Италии будет составлять 780 евро, соответствующие параметры будут включены в проект бюджета, заявил в среду, 26 сентября, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica.

Повышение пенсий и минимальных зарплат до 780 евро было одним из предвыборных обещаний «Движения 5 звезд», которое возглавляет Ди Майо. В настоящее время министры коалиционного правительства проводят совещания по проекту бюджета, пытаясь совместить в этом документе выполнение всех своих обещаний. Часть экспертов полагает, что денег на все не хватит и исполнять обещания будут постепенно.

Проект бюджета на 2019 год также предполагает внедрение «дохода от гражданства», отмену обязательного повышения пенсионного возраста и унификацию ставок НДФЛ.

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