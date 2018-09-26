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Пермские двигатели поднимут в небо новейший российский лайнер МС-21

Экономика

Поставка двигателей запланирована на конец 2018 года

Пермские двигатели поднимут в небо новейший российский лайнер МС-21
vitalykuzmin.net
ПД-14

Москва, 26 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Компания «ОДК-Пермские моторы» (входит в Ростех) поставит двигательные установки ПД-14 для летных испытаний новейшего российского лайнера МС-21, сообщает 26 сентября пресс-служба предприятия.

Планируемый срок поставки двигателей — конец 2018 года. К этому времени на предприятии рассчитывают получить сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Предполагается, что испытания МС-21 начнутся в 2019 году со сроком завершения в 2021 году.

«Подписание контракта с Корпорацией «Иркут» — это конкретный шаг к тому, что наши двигатели поднимут в небо новейший российский лайнер», — заявил управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов.

ПД-14 — базовый двигатель, который создается кооперации заводов ОДК с применением новейших технологий и материалов. Третий этап летных испытаний установки в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ начался в декабре 2017 года. В испытательных мероприятиях принимают участие представители сертифицирующих органов, которые по завершении процедур подтвердят итоги первых двух этапов.

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