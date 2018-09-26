Всемирный банк: в Секторе Газа назревает экономическая катастрофа

Тель-Авив, Израиль, , 16:38 — REGNUM 25 сентября Всемирный банк выступил с предупреждением о том, что в Секторе Газа назревает экономическая катастрофа. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, причиной этому послужила жесткая политика Израиля, который осуществлял «экономическую блокаду территории на протяжении 11 лет» и препятствовал поставкам гуманитарной помощи.

Доклад Всемирного банка описал состояние экономики Сектора Газа как «находящуюся в свободном падении», указывая на то, что экономические показатели сокращаются с рекордной скоростью, «и это не предел».

Источник сообщает, что уровень безработицы в Секторе Газа достиг 50 процентов, в то время как среди молодежи более 70 процентов не могут устроиться на работу.

Работник Всемирного банка Марина Вес, ответственная за сбор информации в Секторе Газа, заявила: «Сочетание войны, изоляции и внутренней вражды стали причиной экономического кризиса на этой территории».