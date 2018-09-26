«Основной негатив пенсионной реформы — отсутствие обсуждения граждан»

Волгоград, , 14:29 — REGNUM Предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста в Волгоградской областной Думе не вызвало ни у кого положительного отклика. Однозначного решения у депутатов облдумы не было с самого начала — и до сих пор нет, несмотря на то, что депутаты поддержали инициативу правительства, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Волгоградской областной Думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александр Осипов.

«Повышение пенсионного возраста — вопрос федеральный, никакого полноценного анализа у регионов по пенсионной системе до этой инициативы не было. В абсолютных цифрах логика правительства понятна. Однако некоторые вопросы интересуют депутатов: например, где те деньги, которые поступают в Пенсионный фонд РФ (ПФР)? Также неясна ситуация с негосударственными пенсионными фондами. Перед тем как выступать с инициативой о повышении пенсионного возраста, правительству нужно было сделать отчет по пенсионной системе, что она сейчас из себя представляет, в каких рисках она находится», — считает Осипов.

По его мнению, негативную реакцию населения больше всего вызвало отсутствие обсуждения этой инициативы властей. Если бы эта инициатива обсуждалась хотя бы год, пусть без референдума, в виде опросов или исследований, то граждане бы не так болезненно отреагировали.

«В данный момент наблюдается негативное отношение населения ко всему, что происходит вокруг: цены растут, зарплаты низкие. При этом есть и позитивные моменты — строится жилье, открываются детсады и школы, благоустраиваются города. Однако внутренний негатив не связан с прагматичным мышлением, он связан с ассоциативным мышлением. И зачастую негатив возникает на том месте, где его совершенно не ждешь, что, собственно, и показывают очень низкие явки на выборы в последние годы», — отметил депутат.

Поэтому, внося предложение о повышении пенсионного возраста, нужно было понимать, что обсуждать его нужно было 1−2 года, сколько потребуется. Но предложение внесли в летнее время, в разгар предвыборной кампании, что, естественно, повысило авторитет оппозиционных партий и снизило авторитет партии власти, которая якобы действует не в интересах народа.

«Население не воспринимает прагматично ту или иную инициативу правительства РФ. Оно реагирует очень эмоционально, и все свои беды и проблемы человек может сейчас интерпретировать на органы государственной власти или на законодательные представительные органы, что, собственно, и получилось. Пенсионную реформу нужно было принять, но надо было провести предварительное тщательное осуждение», — высказал свое мнение Осипов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»