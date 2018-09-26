Стоимость балтийской нефти достигла своего максимума с 2014 года

Осло, , 15:23 — REGNUM 24 сентября нефть, добытая на шельфе Балтийского моря, стоила 80,94 доллара США. По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», это самый высокий показатель с 2014 года.

Скачок цен, по общему мнению экспертов, исходит от Организации стран-экспортёров нефти (OPEC — Organization of Petroleum Exporting Countries) и других мировых производителей-поставщиков нефти.

Стоит отметить, что организованное повышение цен на нефть произошло вопреки требованию президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, который 20-го сентября опубликовал в своём твиттере запись о том, что страны Ближнего Востока должны быть признательны Америке за то, что она обеспечивает безопасность в данном регионе, и в качестве благодарности сдерживать цены на нефть на низком уровне. Интересно и то, что в последующие два дня после этого заявления цены действительно снизились на 0,4%. Но уже 24-го сентября вектор политики ОПЕК изменился ровно на 180 градусов.