Япония и Турция хотят ускорить создание зоны свободной торговли

Нью-Йорк, США, , 15:50 — REGNUM В Нью-Йорке в ходе Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, чтобы начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле «в ближайшее время». Идея о заключении подобного соглашения была озвучена еще в 2014 году, однако с тех пор стороны так ничего не достигли. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Эрдоган поздравил Абэ с переизбранием на пост правящей Либерально-демократической партии 20 сентября. Лидеры также обсудили региональные проблемы, а Абэ поприветствовал «дипломатические усилия» Турции по заключению сделки с Россией по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Также последнее время ухудшились отношения между США и Турцией на фоне случая с задержанием американского пастора. Премьер выразил надежду на стабилизацию отношений Вашингтона и Анкары и заявил, что Япония готова сделать все, что в ее силах.