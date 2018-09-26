Лесничие Северной Осетии будут ездить на новых автомобилях

Владикавказ, , 14:19 — REGNUM Работа лесничих Северной Осетии должна существенно облегчиться. Глава республики Вячеслав Битаров передал в пользование сотрудникам лесного хозяйства республики восемь служебных автомобилей, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Вручая ключи от новых автомобилей «Chevrolet Niva», руководитель республики отметил, что обеспечение экологической безопасности требует мобильности. Новый автотранспорт позволит повысить уровень эффективности экологического надзора, высказал уверенность Битаров.

Учитывая, что в Северной Осетии 177 тыс. гектаров лесных угодий, каждый новый автомобиль дает возможность закрыть определённую зону патрулирования, отметил министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев, выражая благодарность властям региона за внимание к его службе.

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Напомним, в 2012 году в Северной Осетии была принята программа «Развитие лесного хозяйства», рассчитанная до 2020 года. На нее планировалось направить из бюджета республики 18 млн рублей, еще более 250 млн рублей рассчитывали получить в виде субвенций из федерального бюджета.