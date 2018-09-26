Правительство РФ одобрило отмену закона о естественных монополиях

Москва, , 14:17 — REGNUM Правительство Российской Федерации одобрило отмену закона о естественных монополиях, заявил 26 сентября руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Две недели назад правительство России одобрило уничтожение закона, упразднение закона о естественных монополиях», — заявил Артемьев на коллегии ФАС.

По его словам, вместо этого правительство одобрило законопроект ФАС, который в «очень современном модифицированном виде» станет частью обычного закона о конкуренции.

Таким образом, добавил Артемьев, ФАС посылает на рынок сигнал о том, что будет отменено определение «естественные монополии». Так, например, аэропорты и порты уже не будут естественными монополиями.

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