Среда, 26 Сентября 2018 года
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Китайская авиакомпания Sichuan Airlines начинает полеты в Израиль

Экономика

Активное развитие сотрудничества Израиля и Китая в сфере туризма привлекло на израильский рынок новую авиакомпанию

Китайская авиакомпания Sichuan Airlines начинает полеты в Израиль
byeangel
Самолет авиакомпании Sichuan Airlines

Иерусалим, 26 сентября 2018, 21:58 — REGNUM  26 сентября китайская авиакомпания Sichuan Airlines запустит рейсы в Израиль. Данное решение в первую очередь связано с возросшим числом граждан Китая, желающих посетить эту ближневосточную страну. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Рейсы компании Sichuan Airlines свяжут Тель-Авив и Чэнду, столицу китайской провинции Сычуань. На первых порах будет запущено два рейса — в понедельник и среду. Позже планируется увеличение количества полетов.

По данным министерства туризма Израиля, летом 2018 года Израиль посетило 8700 китайских туристов, что на 30% больше по сравнению с данными прошлого года. Ожидается, что туристический поток из Поднебесной будет только увеличиваться, несмотря на напряженную обстановку в ближневосточном регионе.

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Зарубежная хроника
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