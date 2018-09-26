Китайская авиакомпания Sichuan Airlines начинает полеты в Израиль

Иерусалим, , 21:58 — REGNUM 26 сентября китайская авиакомпания Sichuan Airlines запустит рейсы в Израиль. Данное решение в первую очередь связано с возросшим числом граждан Китая, желающих посетить эту ближневосточную страну. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Рейсы компании Sichuan Airlines свяжут Тель-Авив и Чэнду, столицу китайской провинции Сычуань. На первых порах будет запущено два рейса — в понедельник и среду. Позже планируется увеличение количества полетов.

По данным министерства туризма Израиля, летом 2018 года Израиль посетило 8700 китайских туристов, что на 30% больше по сравнению с данными прошлого года. Ожидается, что туристический поток из Поднебесной будет только увеличиваться, несмотря на напряженную обстановку в ближневосточном регионе.