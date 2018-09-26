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Непал просит китайскую компанию построить крупнейшую гидроэлектростанцию

Экономика

Новое правительство Непала попросило китайскую компанию China Gezhouba Group Corporation построить крупнейшую в стране электростанцию

Непал просит китайскую компанию построить крупнейшую гидроэлектростанцию
arcaion

Катманду, 26 сентября 2018, 21:22 — REGNUM  Новое правительство Непала решило попросить китайскую компанию China Gezhouba Group Corporation построить в стране крупнейшую гидроэлектростанцию, — заявил журналистам помощник министра энергетики Непала Рошан Хадка. Он добавил, что правительство стремиться привлечь китайские инвестиции в инфраструктурные проекты.

Напомним, что в прошлом году предыдущее правительство отменило сделку с этой компанией на строительство гидроэлектростанции в размере 2.5 млрд. долларов, сославшись на ошибки в финансировании.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, официальная сделка будет подписана после переговоров с китайской компанией по условиям проекта.

Ожидается, что мощность гидроэлектростанции, расположенной в 50 км. от Катманду, будет составлять 1200 МВт. Она будет способна устранить дефицит энергии в этом регионе.

Стоит отметить, что Китай и Индия одновременно стремятся повысить свое влияние в Непале, предоставляя помощь в развитии инфраструктурных проектов.

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Зарубежная хроника
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