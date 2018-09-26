ГД установит срок для переоформления договоров на рыбопромысловые участки

Москва, , 14:08 — REGNUM Законопроект, предусматривающий переходный период для переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков, намерены внести в Госдуму 27 сентября депутаты во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с законом с 1 января 2019 года рыбопромысловые участки по всем видам рыболовства переименовываются в рыболовные. Следовательно, все действующие договоры о предоставлении рыбопромысловых участков должны быть переоформлены на договоры о предоставлении рыболовных участков.

В связи с этим парламентарии предлагают в законодательство включить переходные положения, содержащие механизм переоформления таких договоров в зависимости от вида рыболовства (сроки и порядок переоформления).

В отношении рыбопромысловых участков для осуществления рыболовства в отношении анадромных видов рыб, промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (традиционного рыболовства) в федеральном законе переходные положения отсутствуют, указали авторы.

Например, указали парламентарии, на территории Камчатского края в настоящее время, помимо рыбопромысловых участков для осуществления прибрежного рыболовства (всего 54 рыбопромысловых участков) в отношении анадромных видов рыб, также определено 584 рыбопромысловых участка для осуществления промышленного рыболовства, 152 рыбопромысловых участка для организации любительского и спортивного рыболовства, 250 рыбопромысловых участков для осуществления традиционного рыболовства.

Таким образом, указанные рыбопромысловые участки с 1 января 2019 года фактически окажутся вне правового поля, возникнут препятствия для выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов на участках, а также для выделения объемов (квот) водных биоресурсов для пользователей. Для решения проблемы законопроектом предусмотрены переходные положения для указанных видов рыболовства.

«Предлагаемые нормы предусматривают порядок и срок — до 2021 года переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков на договоры пользования рыболовными участками, а также сохранение прав пользователей водными биоресурсами в полном объеме в рамках нового правового регулирования», — говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

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