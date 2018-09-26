«Повышать пенсионный возраст в спешном порядке нельзя»

Севастополь, , 14:04 — REGNUM Чтобы не подрывать авторитет президента РФ Владимира Путина, прежде чем принимать пенсионную реформу, её нужно было долго и тщательно обсуждать, может быть, не один год. Пытаться принять её в спешном порядке за 2−3 месяца неправильно заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Севастопольской городской организации «Общественная организация ветеранов и инвалидов «Союз «Чернобыль Севастополь» Анатолий Олейников.

По его мнению, нужно обосновать и более конструктивно обсудить повышение пенсионного возраста, потому что многие российские граждане не доживают до пенсионного возраста. Если и нужно повышать пенсионный возраст, то очень сдержанно — сначала, например, на 2−3 года и мужчинам и женщинам. Если будет положительный эффект, поднять еще выше.

«Можно найти и другие резервы для улучшения ситуации в Пенсионном фонде РФ (ПФР) — достаточно нефтедолларов, счета в оффшорах и т. д. Повышать пенсионный возраст нужно, но не так резко, а постепенно и очень осторожно, при этом объясняя людям необходимость этого шага. Вместе с тем, надо развивать промышленность создавать рабочие места, чтобы гражданам было, где работать. Сначала нужно поднять экономику, а потом повышать пенсионный возраст», — высказал свое мнение Олейников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»