Правда ли, что России не нужны высокоскоростные железные дороги?

Москва, , 07:12 — REGNUM Реализацию проектов рассредоточенных агломераций, обсуждаемых в правительстве РФ, трудно представить без развитой сети скоростных железных дорог. О том, как можно воплотить эту идею в жизнь, сделав ее экономически целесообразной, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Если рассматривать мировой опыт строительства скоростных железных дорог, беря примеры, предположим, из японской практики, то для России напрашивается неутешительный вывод. К такому мнению склоняются некоторые эксперты, строящие рассуждение на том, что даже в Японии окупаемость высокоскоростных магистралей достигается только там, где уже существуют мощные пассажиропотоки. Как между Токио и Осакой, где на трассе протяженностью 500 км регулярно проезжают 140 млн пассажиров. Поскольку у России нет такого рода пассажиропотоков, то и нет перспектив развития ВСМ. Якобы.

Ведь Россия (так же, как и Китай) существенно отличается по своим географическим особенностям от Японии, а обращаясь к опыту Китая, который на 20% укомплектовывают свою железнодорожную сеть именно ВСМ, можно найти решение, вполне приемлемое и, мало того, совершенно необходимое. Какое?

Читайте статью Почему России нужна ВСМ из Китая в Европу и другие публикации Александра Запольскиса.