Дорога к курорту «Ведучи» в Чечне станет федеральной

Грозный, , 13:50 — REGNUM Дорога, которая ведет к всесезонному туристско-рекреационному кластеру «Ведучи» в Чечне, может перейти в собственность РФ. Она удовлетворяет всем условиям, для того чтоб стать федеральной трассой. Об этом 25 сентября заявил в ходе визита в Чечню руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

По его словам, между властями республики и Росавтодором достигнуты договоренности о том, чтоб Чечня подготовила пакет документов для оформления дороги на «Ведучи» в федеральную собственность. Окончательное решение будет принято правительственной комиссией транспорта РФ, а Росавтодор окажет в этом содействие, пообещал Старовойт.

Читайте также: В Чечне закрыт из-за размыва дороги курорт «Ведучи»

Напомним, ВТРК «Ведучи» открылся 26 января 2018 года, а уже 24 июня на курорте открыли первый летний сезон. К услугам гостей приготовили экскурсии к местным достопримечательностям, конные прогулки и джип-туры. Однако ливневые дожди, прошедшие 9−10 августа, помешали провести летний сезон, как планировалось. Из-за непогоды были разрушены несколько сотен метров дороги ведущей к «Ведучи». Работа курорта была временно приостановлена в связи с ремонтными работами на подъездной дороге.