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В России вступил в силу закон о блокировке банковских карт

Экономика

Юридические лица получили возможность приостановить операцию после списания средств

Москва, 26 сентября 2018, 13:47 — REGNUM  Банки получили возможность блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие карт на срок до двух дней. Соответствующий федеральный закон 167-ФЗ, подписанный президентом России 27 июня, вступил в силу.

Подозрительные операции с картами теперь будут отслеживаться банками и попадут под блокировку. Может быть заблокирована не только отдельная операция, но и карта.

После запрета операции сотрудники финансовой организации обязаны позвонить владельцу карты и попросить его подтвердить своё намерение. При положительном ответе блокировку снимут, операция будет завершена. При отрицательном ответе транзакцию отклонят.

Если связаться с владельцем не удастся, блокировка будет снята, а средства переведены через два рабочих дня.

Юридические лица получили возможность приостановить транзакцию после списания средств. После получения сообщения о несанкционированном переводе банк должен связаться с банком-получателем. Операцию заблокируют на пять дней, отводимых получателю для предоставления документов.

Сведения о попытках получения незаконного доступа к средствам клиентов будут стекаться в ЦБ, в его собственную базу данных.

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