Сибирский химический комбинат получил разрешение по проекту «Прорыв»

Москва, , 13:37 — REGNUM Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписал свидетельство, предоставляющее Сибирскому химическому комбинату (СХК) эксплуатировать сооружения, комплексы и установки модуля фабрикации и рефабрикации плотного топлива, входящего в состав опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) по проекту «Прорыв». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба компании «ТВЭЛ».

В сообщении отмечается, что документ подписан в связи с предстоящим завершением строительства и началом эксплуатации модуля фабрикации/рефабрикации смешанного уран-плутониевого топлива ОДЭК. Создание модуля станет первым этапом строительства ОДЭК по проекту «Прорыв», оно запланировано на 2020 год.

Кроме модуля фабрикации/рефабрикации ядерного топлива (МФР), в состав энергокомплекса входят энергоблок с реакторной установкой «БРЕСТ-ОД-300» и модуль переработки радиоактивных отходов (МП).

Таким образом, СХК получило полный пакет документов на эксплуатацию ядерных установок заводов ОДЭК и пунктов хранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Прорыв» предполагает переход от демонстрации отдельных инновационных технологий в области быстрых реакторов к созданию опытно-демонстрационного комплекса с пристанционным ядерным топливным циклом.

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