В бюджете Москвы нашли нарушения на сумму 19 млрд рублей

Москва, , 13:31 — REGNUM Контрольно-счетная палата Москвы по результатам проведенных в 2017 году контрольных мероприятий выявила нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму 19 млрд рублей. Об этом в ходе доклада о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2017 год на заседании в Мосгордуме заявил председатель ведомства Виктор Двуреченских, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Он отметил, что свыше 67% нарушений относится к использованию государственных средств не по назначению. Всего было устранено нарушений и недостатков на сумму 2,5 млрд рублей.

«В целях эффективного расходования бюджетных средств в самой палате в отчётном периоде были приняты меры по оптимизации текущих расходов на содержание палаты. Утвержденный бюджет ассигнований выполнен на 99%, фактически расходы на содержание палаты в 2017 снизились на 3,1 млн рублей. В основном за счёт принятых мер по оптимизации текущих расходов», — добавил Двуреченских.

Кроме того, в 2017 году в ходе контрольной деятельности КСП по Москве было проведено свыше 300 выездных мероприятий, в частности, на объектах капитального строительства и ремонта — 128, а также 43 проверки на площадках проведения ярмарок выходного дня. По результатам работы было принято 244 нормативно-правовых акта. Всего в 2017 году за отчетный период было проведено 330 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 18 мониторингов.

«План работы выполнен, палата имеет квалифицированные ресурсы, в первую очередь, кадры для осуществления своих полномочий», — заключил Двуреченских.

Добавим, депутатами Мосгордумы также был принят проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона № 544 565−7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Как пояснила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева («Единая Россия»), предложенные изменения предусматривают сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года условиям, необходимым для назначения пенсии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Счётной палатой РФ выявлено более 6,5 тыс. нарушений на общую сумму 1,9 трлн рублей. Основные нарушения были выявлены при осуществлении государственных закупок.

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