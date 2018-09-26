В Рязанской области будут производить препараты плазмы крови

Рязань, , 13:27 — REGNUM В Рязанской области планируют построить предприятие по созданию препаратов плазмы крови, которые не производятся на территории России. Как сообщила пресс-служба правительства региона, 25 сентября губернатор Николай Любимов и представители компаний-инвесторов подписали специальный инвестиционный контракт. Стоимость предприятия составит шесть миллиардов рублей, оно появится в Скопинском районе региона.

Среди компаний-инвесторов — ООО «Октафарма-Фармимэкс», АО «Фармимэкс» и ООО «Скопинфарм». Они планируют вложить в новое производство шесть миллиардов рублей в течение ближайших шести-восьми лет. Мощность нового предприятия составит около 600 тыс. литров в год. По словам губернатора, на заводе будет создано более 250 новых рабочих мест.

«Новое фармацевтическое производство в Рязанской области будет рассчитано не только на потребности региона. Оно позволит поставлять препараты на основе плазмы крови в медицинские учреждения РФ. Кроме того, по планам инвестора объемов продукции будет достаточно для экспорта как минимум в страны ближнего зарубежья», — сказал Николай Любимов.

Кроме того, по словам главы региона, новое предприятие может послужить стартом для создания в Рязанской области фармацевтического кластера.

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