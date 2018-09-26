На Украине внедряют систему электронных чеков

Киев, , 13:24 — REGNUM На Украине начала работать информационная система для онлайн-регистрации расчетных операций E-Receipt, сообщает пресс-служба государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, система запущена в тестовом режиме. Через новую систему можно будет в интернете зарегистрировать кассу и кассирам, а также посмотреть чеки. Пользоваться системой смогут как кассиры, так и покупатели.

Отмечается, то E-Receipt не требует передачи документов в контролирующие органы и не требует платы. Электронные чеки, регистрируемые в программе, также дополняются QR-кодом.

Напомним, ранее Нацбанк Украины изменил порядок ведения кассовые операций в нацвалюте. Так, все субъекты хозяйствования должны были разработать и утвердить порядок оприходования наличности в кассе и порядок расчета лимита кассы.