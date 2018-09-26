Российские производители представили Казахстану модную одежду

Астана, , 13:24 — REGNUM В Астане открылась выставка-презентация продукции российских производителей одежды Russian fashion brands, на которую приехали 25 российских компаний, сообщает 26 сентября издание InformBuro.

Директор по международным проектам Российского экспортного центра Андрей Архипов отметил, что российской продукцией заинтересовались более 100 компаний.

Архипов добавил, что одежда российских производителей моды представлена в рамках эксперимента именно в Казахстане, так как между странами отсутствуют внешнеторговые барьеры.

Напомним, в марте 2019 года дизайнеры Казахстана планируют провести в Алма-Ате показ мод для инвалидов с увечьями. Проведение такого показа обсуждалось в рамках XXII Международной выставки моды Central Asia Fashion Autumn-2018.

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