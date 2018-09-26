Азиатский банк развития сделал новый прогноз развития экономики Монголии

Улан-Батор, , 13:14 — REGNUM Азиатский банк развития в среду, 26 сентября, представил новый прогноз по перспективам развития экономики Монголии на 2018−2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

В апреле 2018 года Азиатский банк заявлял, что рост экономики страны в 2018 году составит 3,8% а в 2019 году — 4,3%. В новом докладе указано, что рост экономики Монголии в 2018 году достигнет 6,4%, а в 2019 году — 6,1%.

«Рост угольного экспорта и потребления со стороны граждан, которое превысило ожидания, повлияли на рост экономики. Наряду с ростом экономики будет продолжаться поступление инвестиций в горно-рудную область, но наблюдается тенденция к замедлению этого потока. Таким образом в будущем году размер ВВП Монголии немного уменьшится», — заявил старший экономист Азиатского банка развития Деклан Магий.

По данным банка, инвестиции, которые оказывают главное влияние на рост экономики, составляют 12.6% ВВП и все еще играют важную роль в экономике.

Внешний спрос на уголь сильно повлиял на улучшение главных экономических показателей и увеличил бюджетный доход.

В дальнейшем экономика Монголии останется чувствительной к внешним факторам, поэтому, по мнению башка, важно дать рынку понятие о том, что надо непрерывно продолжать программу МВФ и проводить правильную макроэкономическую политику. Такая политика играет важную роль в устойчивости экономического развития, которое опирается на горно-рудную отрасль, и повышает продуктивность экономики, отметили представители Азиатского банка развития.