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Правительство Украины начало выводить из «тени» строительные компании

Экономика

Все компании подвергнутся проверке

Киев, 26 сентября 2018, 13:13 — REGNUM  На Украине начнут проверки строительных компаний, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 26 сентября УНИАН.

По его словам, государственная фискальная служба Украины и государственная служба по вопросам труда Украины проверят строительные компании. Службы будут проверять, платят ли компании налоги и не трудоустраивают ли граждан нелегально. К службам также присоединится министерство регионального развития и строительства Украины.

Напомним, теневая занятость — большая проблема для Украины. Так, ранее в Киеве произошло массовое отравление шаурмой, при этом ни один ларек по продаже продукта не был зарегистрирован. А среди перевозчиков на общественном транспорте «в тени» работают более 50% граждан.

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Регулирование в строительстве
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