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Задержки зарплат в Зауралье: возбуждено четыре уголовных дела

Экономика

В Каргапольском районе два с половиной месяца не платили работникам

Курган, 26 сентября 2018, 13:13 — REGNUM  На животноводческом предприятии «Имени Калинина» в Каргапольском районе Курганской области долг перед 21 человеком составил более 500 тыс. рублей. Сотрудникам два с половиной месяца не платили зарплату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело, после мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате частично погашена. Добавим, что в отношении ООО «Имени Калинина» 20 сентября открыто исполнительное производство на сумму более двух 2 рублей, предметом которого являются «иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ».

Проблема сотрудников ООО «Имени Калинина» симптоматична для Курганской области. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году сотрудники предприятияй-должников смогли вернуть с помощью прокуратуры порядка 60 млн рублей

По данным надзорного ведомства с начала 2018 года в регионе выявлено более 3,5 тысяч нарушений закона в части оплаты труда, в отношении недобросовестных работодателей возбуждено четыре уголовных дела, 177 человек привлечено к административной ответственности, в суд направлено более трех тысяч заявлений о невыплате зарплаты. Особенно негативно ситуация складывается на предприятиях-банкротах, причём не только с оплатой труда.

Напомним, что одно из проблемных банкротств в Кургане связано с предприятием «Лен Зауралья», в отношении которой открыто 40 исполнительных производств на сумму порядка 34 млн рублей, погасить из которых удалось менее 100 тысяч. Ситуация отразилась не только на благополучии сотрудников, но и на жизни ряда не связанных напрямую с предприятием горожан: так дома №№ 109, 109а, 115, 119, 123, 123б, 123в, 125 по улице Чернореченской и №31 по Промышленной в Кургане остаются не готовыми к отопительному сезону, пока идет процедура передачи их от обанкротившегося ООО «Лен Зауралья» к АО «Курганская генерирующая компания».

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области пять тысяч человек вернули зарплату через прокуратуру

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