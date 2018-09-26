Западную «мусорную» зону Татарии отдадут «дочке» инвестора спорного завода

Казань, , 12:49 — REGNUM Конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Татарии признан несостоявшимся. Единственным участником конкурса стала «дочерняя компания» инвестора мусоросжигательного завода, против строительство которого активно выступают жители региона. В это же время заявка ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» признана соответствующей условиям отбора, поэтому компании предложено заключить соглашение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол комиссии.

Напомним, более года назад в Татарии анонсировали строительство мусоросжигательного завода. Изначально его планировали разместить в Казани, что сразу же вызвало бурный протест со стороны горожан. Активисты проводили митинги, одиночные пикеты, писали открытые письма, обращения. Весной 2018 года стало известно, что завод стоимостью 30 млрд рублей будет построен на участке возле поселка Осиново, где расположен новый жилой комплекс. Протест всколыхнулся с новой силой, к нему присоединились и жители посёлка. В сентябре 2018 года активисты в Верховном суде РТ смогли оспорить территориальную схему по обращению с отходами в части размещения в регионе мусоросжигательного завода. Власти пообещали оспорить решение.

Читайте также: «Добро пожаловать в диоксиновый «рай»: жители Татарии о «мусорном» заводе

А также: Татария «под напряжением», лидер «эсеров» под следствием: обзор

В качестве оператора проекта по строительству завода в Татарии в июне 2017 года было выбрано ООО «Альтернативная генерирующая компания-2», 100% уставного капитала которой принадлежат ООО «РТ-Инвест Финанс».

Читайте также: «Мусорные» заводы Казани и Подмосковья построят новые ООО

25 сентября 2018 года комиссия подвели итоги конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне деятельности. Единственная заявка поступила от ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», чьим владельцем является компания «РТ-Инвест Финанс», что учредила и оператора «мусорного завода». ООО создано 24 июня 2016 года для сбора отходов, уставный капитал — 10 тыс. рублей, а гендиректор — Сергей Богатов, который в разное время выступал учредителем пяти юрлиц. Среди них — ООО «Татэкопромсток», ООО «Бизнес Консалт» и ООО «Казанская управляющая компания».

Компании, чья заявка признана надлежащей, предложили заключить соглашение.

Напомним, в июле 2018 года аналогичный отбор прошел для Восточной зоны. Соглашение было предложено единственному участнику — малоизвестному ООО «Гринта» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. 26 января 2018 года эта же компания учредила ООО «Гринта-транспортная компания» с основным видом деятельности — сбор неопасных отходов. Владельцем ООО «Гринта» с августа 2017 года является Сайфуддин Нуров, компания создана в марте 2016 года.