Реконструкция коллектора в Барнауле обойдется почти 170 млн рублей

Барнаул, , 12:48 — REGNUM Объем средств, которые будут направлены на реконструкцию коллектора №18 на проспекте Космонавтов в Барнауле, составит почти 170 млн рублей, сообщает 26 сентября пресс-служба компании «Росводоканал Барнаул».

На предприятии сообщили, что по этому коллектору сточные воды из Индустриального и Ленинского районов попадают на Очистные сооружения канализации №2. Необходимость его реконструкции связана с сильным износом трубопровода, которой отслужил более 35 лет. При обследовании коллектора выяснилось, что трубы сильно коррозированы и требуются их замена.

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По словам генерального директора «Росводоканал Барнаул» Дмитрия Масловского, компания уделяет большое внимание развитию системы водоотведения города. Так, в 2016—2017 гг. было завершено строительство коллектора по улице Кулагина, начата модернизация очистных сооружений канализации №2, которая завершится в ближайшее время.

В рамках масштабной реконструкции специалисты предприятия заменят более 2,2 км коллектора диаметром 1300 мм. Вместо старых стальных и железобетонных труб будут уложены полиэтиленовые — они отличаются длительным сроком службы (более 50 лет). Также предполагается отремонтировать 13 камер с применением защитной отделки полиэтиленовым листом, чтобы предохранить стены камер от газовой коррозии.

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