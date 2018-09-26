Топилин заверил Госдуму, что индексация пенсий в 2019 году составит 7%

Москва, , 12:45 — REGNUM Опасения депутатов по поводу того, что изменения пенсионного законодательства не позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции, беспочвенны. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта об изменении пенсионной системы РФ на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

«Индексация пенсий все шесть лет (переходного периода) неработающим пенсионерам составит в среднегодовом выражении по одной тысяче рублей. Эта позиция закреплена в бюджете на трехлетку Пенсионного фонда РФ в тех трансфертах, которые перечисляются из ПФР в федеральный бюджет. Это позволит нам за шесть лет в 2024 году достичь средней пенсии неработающим пенсионерам 20 тыс. рублей», — напомнил Топилин.

Однако в ходе обсуждения инициативы и поправок к ней во втором чтении, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») высказал опасение, что индексация пенсий в 2019 году окажется ниже запланированных ранее правительством 7%. Это связано с тем, что поправки президента вводят новый принцип индексации, который не связан с уровнем инфляции — в течение переходного периода до 2024 года пенсии по закону будут расти в абсолютном выражении, на 1 тыс. рублей, даже при увеличении уровня инфляции.

Однако Максим Топилин не разделил опасения депутата.

«Будет 7% индексация, она изложена в президентских поправках к законопроекту, которые сегодня мы рассматриваем», — заявил Топилин.