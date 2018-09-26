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Коммунальное хозяйство Тулы готовят к концессии

Экономика

Теплосетевые объекты предлагаются в концессию на 20 лет за 15 млрд рублей

Тула, 26 сентября 2018, 12:43 — REGNUM  Объекты теплосетевого хозяйства, а также водоснабжения и водоотведения Тулы планируют передать в концессию. Как сообщила пресс-служба мэрии по итогам совещания 25 сентября, администрация города ведет работу по заключению концессионных соглашений.

Общую стоимость коммерческой концессии на объекты теплоэнергетического комплекса Тула оценивают в 15 млрд 347,68 млн руб. Период концессионного соглашения 20 лет, строительно-монтажные работы должны быть выполнены за 15 лет. Как сообщается, в настоящее время ООО «Газпром теплоэнерго Тула» согласовывает стоимость мероприятий с учетом корпоративных требований.

Также решается вопрос передачи в коммерческую концессию объектов водоснабжения и водоотведения. Как сообщается, в 2015 году была разработана и утверждена программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований», стоимость реализации программы — 4,461 млрд руб. Однако реализовать программу, считают в мэрии, возможно лишь при условии концессионного соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня износ водопроводных сетей в Туле составляет 82,4%, канализационных — более 85%, теплосети изношены на 62,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Водопроводные и канализационные сети в Туле изношены на 80%

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