Коммунальное хозяйство Тулы готовят к концессии

Тула, , 12:43 — REGNUM Объекты теплосетевого хозяйства, а также водоснабжения и водоотведения Тулы планируют передать в концессию. Как сообщила пресс-служба мэрии по итогам совещания 25 сентября, администрация города ведет работу по заключению концессионных соглашений.

Общую стоимость коммерческой концессии на объекты теплоэнергетического комплекса Тула оценивают в 15 млрд 347,68 млн руб. Период концессионного соглашения 20 лет, строительно-монтажные работы должны быть выполнены за 15 лет. Как сообщается, в настоящее время ООО «Газпром теплоэнерго Тула» согласовывает стоимость мероприятий с учетом корпоративных требований.

Также решается вопрос передачи в коммерческую концессию объектов водоснабжения и водоотведения. Как сообщается, в 2015 году была разработана и утверждена программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований», стоимость реализации программы — 4,461 млрд руб. Однако реализовать программу, считают в мэрии, возможно лишь при условии концессионного соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня износ водопроводных сетей в Туле составляет 82,4%, канализационных — более 85%, теплосети изношены на 62,3%.

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