Законопроект о российской юрисдикции крупного бизнеса внесен в Госдуму

Москва, , 12:36 — REGNUM Законопроект об обязанности стратегических структур российской экономики находиться в юрисдикции РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Определяются критерии стратегических (системообразующих) организаций. В частности, это объем годовой выручки (от 10 млрд рублей, в сельском хозяйстве — от 4 млрд), размер уплаченных налогов за три года (5 млрд и 2 млрд рублей соответственно), численность персонала (от 4000 и 1500 человек соответственно). Также устанавливаются критерии дочерних организаций стратегических компаний. В проекте закона содержится предписание, что все указанные организации «в обязательном порядке должны находиться в юрисдикции Российской Федерации».

«Речь идет о крупнейших компаниях, госкорпорациях, которые вместе формируют более 70% совокупного национального дохода», — указал Миронов.