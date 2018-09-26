На музей «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону не хватило 15 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM На строительство мультимедийного комплекса «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону дополнительно будет выделено более 15 млн рублей. Именно такой суммы не хватило, чтобы завершить работу над объектом в парке имени Островского, депутат городской думы Сергей Смирнов.

Как отметил народный избранник, ростовской администрации предоставят право на целевой взнос на счет заказчика работ — фонда «Город». Средства будут выделены из муниципальной казны.

«В ходе работ были проект был скорректирован в сторону увеличения сметы», — цитирует Смирнова издание РБК.

ИА REGNUM напоминает, что первоначальная стоимость комплекса превысила более 750 млн рублей. На строительство деньги были выделены из городского бюджета, оборудование приобреталось за счёт инвестора. Позже стало известно, что дополнительных средств потребуют работы по благоустройству прилегающей к музею территории. На эти цели власти вновь выделили 4,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музей планировалось открыть 1 сентября, однако дату перенесли на середину октября текущего года. Хотя изначально предполагалось, что объект встретит первых посетителей в период проведения ЧМ-2018.

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