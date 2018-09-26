Глава концерна Daimler Дитер Цетше покинет свой пост в мае 2019 года

Штутгарт, Германия, , 12:37 — REGNUM Генеральный директор транснационального автомобилестроительного концерна Daimler Дитер Цетше уйдет со своего поста до окончания намеченного срока, передает телеканал N-TV 26 сентября.

Смена руководства Daimler — уже решенный вопрос: в мае 2019 года Цетше сменит дейтсвующий глава отдела по развитию, швед Ола Келениус. Об этом объявила компания Dax. 65-летний Дитер Цетше откажется от руководства подразделения Mercedes-Benz Cars, чтобы сменить главу наблюдательного совета Манфреда Бишоффа в 2021 году. Это должность требует двухлетнего периода выжидания.

49-летний Келениус рассматривался как потенциальный преемник генерального директора, однако его приход ожидался с начала 2020 года. Дитер Цетше возглавляет Daimler уже более 13 лет.