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В Югре подрядчик мэрии задолжал рабочим миллионы рублей

Экономика

Получить причитающееся сотрудникам ОАО «Мостоотряд-69» помогла прокуратура

Нижневартовск, Югра, 26 сентября 2018, 12:35 — REGNUM  В Югре 132 работника ОАО «Мостоотряд-69» получили заработную плату лишь после вмешательства прокуратуры. Сумма задолженности предприятия по оплате труда составила более 24 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

По постановлениям прокурора ОАО и его директор привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 125 тыс. рублей.

ОАО «Мостоотряд-69» из Нижневартовска, согласно открытым данным, занимается строительством транспортных развязок и автомобильных дорог, набережных, берегоукреплений, грузовых и пассажирских причалов, плотин. Является одним из основных подрядчиков МКУ «УКС Нижневартовска».

Читайте ранее в этом сюжете: Многомиллионными долгами предприятия в Югре занялась Генпрокуратура

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