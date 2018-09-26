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Неравенство регионов в России сильнее, чем в Индии и КНР

Экономика

На Сахалине богаты, как в Сингапуре, в Ингушетии — бедны, как в Гондурасе

Москва, 26 сентября 2018, 12:30 — REGNUM  В России неравенство регионов внутри страны выражено сильнее, чем в Бразилии, Китае и Индии. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «На пути к новому общественному договору».

Составители рейтинга опирались на данные о доходах семей в разных регионах. Россия заняла третье место по региональному неравенству среди 35 стран Европы и Центральной Азии. Её обошли лишь Словакия и Таджикистан, наименьшая степень неравенства — в Дании, Австрии и на Украине.

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Отмечается, что на Сахалине уровень жизни домохозяйств соответствует Сингапуру, тогда как в Ингушетии — ближе Гондурасу. Указанные российские регионы имеют самый высокий и самый низкий ВВП на душу населения соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три российских города — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск — попали в перечень самых криминальных в мире. Лидируют в списке гондурасский Сан-Педро-Сула, венесуэльский Каракас, и Порт-Морсби в Папуа — Новой Гвинее.

Читайте подробнее: Три российских города попали в список опаснейших в мире

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