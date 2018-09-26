Эксперт: уголовные меры для решения социальных проблем недопустимы

Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Вводя уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста, Госдума тем самым применяет уголовные меры к решению социальных проблем, пытаясь переложить эти проблемы на бизнес, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя принятие закона о наказаниях за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.

Как сообщалось ранее, согласно законопроекту, за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста (5 лет до пенсии) работодателей будут ждать штрафы до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.

Госдума пытается применять уголовный кодекс для решения социальных проблем. Это недопустимо в принципе. Уголовные меры можно вводить только после широкого общественного обсуждения и только в том случае, если преступления уже есть, а победить их иным способом не получается.

Тут же еще никаких преступлений нет — они лишь предполагаются. Предполагая появление этих преступлений, депутаты тем самым признают, что понимают: других действий со стороны работодателей в такой ситуации быть не может.

Если работодатель — не государство, то его волнует экономика его компании. Если перед ним ставят ограничения неэкономического характера, он пытается их обойти.

Не работодатель должен решать социальные проблемы, в данном случае граждан предпенсионного возраста. Это должно делать государство. Мы ему за это платим налоги. Государство уже понимает, чем обернутся его нововведения. И хочет, чтобы платил за них бизнес.

В ближайшее время мы увидим, с одной стороны, перетекание работников предпенсионного возраста в государственные структуры, куда их будет труднее не принять и откуда их будет труднее уволить. С другой стороны, работники этого возраста будут вынуждены все чаще заниматься менее квалифицированным и менее престижным трудом.