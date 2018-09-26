Зауральский бизнес уклоняется от налогов: долг превысил миллиард рублей

Курган, , 12:23 — REGNUM В Курганской области в 2018 году принято уже свыше 31 тыс. постановлений в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей о взыскании с них налога за счет имущества. Взыскиваемая сумма составляет 1 млрд 107 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении федеральной налоговой службы.

Пока удалось получить в бюджет менее половины указанной суммы. Задолженность на 454 млн рублей бизнесмены погасили после возбуждения исполнительных производств. Кроме того, на имущество должников общей стоимостью 67 млн рублей судебные приставы наложили арест.

При этом долги физических лиц, напротив, уменьшились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На 1 августа 2018 они составили порядка 450 млн рублей.

Как писало ранее ИА REGNUM, основной объем доходов бюджета Курганской области составляют именно налоговые поступления, причем, по большей части на доходы физических лиц — они формируют до 38,3% региональной казны. Организации приносят только 18,6%, при этом получить их деньги оказывается достаточно сложно.

Напомним, что Зауралье является дотационным регионом с отрицательным балансом бюджета, который никак не удается выправить. Госдолг Курганской области, по данным Министерства финансов РФ на 1 сентября, составляет 16,6 млрд рублей.

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