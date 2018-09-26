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Рынок Казахстана полностью откроется для иностранных банков в 2020 году

Экономика

Обязательство является одним из условий вступления Казахстана в ВТО

Астана, 26 сентября 2018, 12:13 — REGNUM  Казахстан обязан разрешить иностранным банкам открывать свои прямые филиалы и оказывать финансовые услуги на территории республики с 2020 года. Об этом заявила постоянный представитель Казахстана при ВТО Жанар Айтжанова, сообщает 26 сентября BNews.

Данное обязательство является одним из условий вступления Казахстана в ВТО. Айтжанова отметила, что Казахстан приступает к четвертому году исполнения обязательств, принятых для вступления в ВТО.

Представитель Казахстана в ВТО добавила, что данная мера повысит конкуренцию на финансовом рынке республики, а также отразится на качестве оказываемых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января 1996 года Казахстан подал просьбу о вступлении в ВТО. Через месяц республике был присвоен статус наблюдателя. В 2015 году Казахстан вступил в ВТО с переходным периодом для отдельных отраслей до 2020 года.

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Экономика Казахстана
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