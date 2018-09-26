На рынке нефти складывается неоднозначная ситуация

Москва, , 12:04 — REGNUM При достижении цены на нефть уровня по WTI — 71−72 доллара за баррель, BRENT — 80 долларов за баррель, тут же следует твитт президента США с требованием снизить цены на нефть. Дональда Трампа потребовал об увеличении добычи и снижении цен на нефть участникам заседания ОПЕК+, в Алжире. Это вызвало движение нефтяных котировок вверх. Нефть марки WTI поднялась до $73 за баррель, а Brent — до 82 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«Последнее предупреждение Трампа прозвучало уже с трибуны ООН на заседании 73-й ассамблеи. Американский лидер считает, что «страны ОПЕК, как обычно, обирают весь остальной мир». Складывается парадоксальная ситуация. США вышли на первое место по добычи нефти в мире, но пока добываемые объёмы не достаточны, чтобы демпинговать рынок. Да и себя они полностью нефтью обеспечить не могут. Санкции к Ирану и угроза применения санкций к Венесуэле вызвали рост нефтяных котировок. В Америке может возникнуть дефицит тяжёлой нефти, поставляемой из Венесуэлы, которую нужно будет где-то восполнять», — пояснил эксперт.

Плохая экономическая ситуация в самой Венесуэле, уже привела к сокращению добычи нефти в этой стране. Все эти факты очень сильно влияют на рост нефтяных котировок.

Но Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ и, не входящие в неё, могут покрыть образовавшийся дефицит нефти на мировом рынке, чего и добивается Трамп. У администрации президента США есть ещё один козырь в рукаве: продать часть стратегических запасов нефти США. Эта мера уже прорабатывается и может повлиять на нефтяной рынок снижением ценовых котировок — WTI до $60 за баррель, Brent до $70 за баррель.

«На данный момент нефтяной рынок ещё никак не отреагировал на послание Трампа в ООН. Все заняли выжидательную позицию. Рост цены на нефть в ближайшее время марки WTI возможен до $75 за баррель, а Brent до $85 за баррель, если президент США не предпримет более действенных мер для её остановки», — считает Лисицын.

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