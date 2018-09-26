Казанскому банку «Спурт» продлили банкротство до конца марта 2019 года

Казань, , 11:48 — REGNUM Обанкроченному банку «Спурт», пострадавшему от участия в финансировании проектов, аффилированных с ним через экс-председателя правления, продлили срок конкурсного производства на шесть месяцев — до конца марта 2019 года. Соответствующее решение Арбитражный суд Татарии вынес 26 сентября 2018 года, долги банка к началу августа перед кредиторами превышали 12,183 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в июле 2017 года банк остался без лицензии, а осенью был обанкрочен. Хотя изначально планировалось, что временная администрация в банке, введенная ЦБ РФ в середине марта 2017 года, будет работать до конца октября. С 13 марта 2017 года в «Спурте» была ограничена выдача наличных физлицам.

К началу августа 2018 года долги банка, принявшего участие в финансировании так и не реализованного до конца проекта по созданию производства метилхлорсиланов, превышают 12,183 млрд рублей. Из 2 449 кредиторов к первой очереди относятся свыше 1,9 тыс. За весь срок конкурсного производства банк удовлетворил требования 12,62% кредиторов всех очередей на общую сумму более 1,391 млрд рублей. На момент отзыва лицензии у банка были обязательства перед клиентами на сумму 12,5 млрд рублей, из которых на вклады физлиц приходилось более 9,08 млрд рублей.

На сегодня бывший председатель правления банка Евгения Даутова стала фигурантом ряда уголовных дел, а проект АО «КЗСК-Силикон», в который вложился банк, так и не реализован. Само АО, также как и «Казанский завод синтетического каучука», на базе которого оно было создано, находится на одной из стадий банкротства. Банк «Спурт» пытается вернуть часть средств из этого проекта, одним из ходатайств в рамках банкротного дела КЗСК он потребовал 2 млрд рублей.

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Помимо этого, конкурсный управляющий банка на начало сентября 2018 года подал 454 иска о взыскании свыше 10,82 млрд рублей с юридических и физлиц, которые имеют долги перед банком. К этому моменту удовлетворен 301 иск на сумму более 5,6 млрд рублей.