Водопроводные и канализационные сети в Туле изношены на 80%

Тула, , 11:48 — REGNUM 82,4% составляет износ водопроводных сетей в Туле на данный момент, на 85,2% изношены канализационные сети города. С состоянием теплосетей ситуация чуть лучше — уровень их износа составляет 62,3%. Такие данные были приведены 25 сентября на заседании рабочей группы штаба по стратегическому развитию Тулы, сообщила пресс-служба мэрии.

Заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин сообщил, что власти ищут источники финансирования для решения проблемы ветхих коммунальных сетей, правда, сколько требуется на полную замену ветхих сетей, не сообщается.

С 2013 года в Туле уже реализовано несколько контрактов по строительству коммунальных объектов Международного банка реконструкции и развития на общую сумму 992 миллионов рублей. В числе реализованных проектов — строительство сетей водоснабжения, реконструкция сетей канализации, насосная станция, новые канализационные коллекторы.

Отметим, что с 1 октября в городе стартует отопительный сезон. Как сообщало ИА REGNUM, социальные объекты начали подключать к подаче тепла с 24 сентября.