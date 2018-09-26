Неиспользованные земли в Калининградской области могут вернуть в оборот

Калининград, , 11:40 — REGNUM Для развития сельского хозяйства как в регионе, так и в целом по стране одним из важнейших является вопрос возвращения в оборот длительное время неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Об этом в рамках Дней Калининградской области 25 сентября в Совете Федерации на заседании комитета по аграрно­-продовольственной политике и природопользованию заявила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Она отметила, что для развития сельского хозяйства как в регионе, так и в целом по стране одним из важнейших является вопрос возвращения в оборот длительное время неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. В Калининградской области за период 2011—2017 годов в оборот было введено более 180 тысяч гектаров сельхозземель. Однако 33% от общей площади сельхозугодий по назначению не используется. При этом возвращение в производство неиспользуемого в течение 10−15 лет земельного участка потребует вложений в размере до 200 тысяч рублей на гектар.

Министр озвучила предложение по совершенствованию земельного законодательства, связанное с признанием невостребованными земельных долей, находящихся у юридических лиц, которые не распорядились ими в течение трех и более лет, а также установления срока, в течение которого должны быть сформированы земельные участки из земельных долей и поставлены на кадастровый учет.

Наталья Шевцова назвала несовершенство законодательной базы в отношении земель сельхозназначения, находящихся в долевой собственности граждан и юридических лиц, одной из основных причин, тормозящих процесс ввода земель в оборот. В частности, в Калининградской области насчитывается более 7 тысяч невыделенных и неиспользуемых земельных долей, расположенных на площади более 49 тысяч гектаров.

Действующее земельное законодательство дает возможность собственникам земельных долей не спешить с выделением доли на местности и вовлечением ее в сельскохозяйственное производство.

В ходе заседания профильного комитета СФ было рекомендовано Калининградской областной Думе разработать и направить в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ проект этой законодательной инициативы.