Стали богаче: в Чувашии сократится число получателей пенсионных доплат

Чебоксары, , 11:38 — REGNUM Величину прожиточного минимума пенсионера в Чувашии на 2019 год оставят на уровне 2018 года. Число пенсионеров, получающих социальные доплаты к пенсии, снизится. Власти объясняют это увеличением доходов пенсионеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о прожиточном минимуме пенсионера были рассмотрен сегодня, 26 сентября, на заседании республиканского правительства. Глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев предложил оставить данную величину в 2019 году на уровне 2018 года, то есть в размере 7953 рублей. В ведомстве отмечают, что показатель рассчитан на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен.

По расчётам, в результате число получателей социальной доплаты к пенсии снизится с 32,3 тыс. до 31,7 тыс. человек.

«Уменьшение на 600 человек связано с тем, что доходы наших пенсионеров увеличились. Соответственно количество пенсионеров, которые получают пенсии ниже величины прожиточного минимума, уменьшилось. Дополнительных средств из республиканского бюджета не потребуется. С пенсионным фондом по Чувашской Республике согласовано», — сказал Сергей Димитриев.

По данным минтруда, в 2018 году расходы на доплаты к пенсии составят около 740 млн рублей, в 2019 году — 673 млн рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума пенсионера используется при установлении социальной доплаты к пенсии. По данным на 1 сентября 2018 года, средний размер страховой пенсии по старости составляет в Чувашии 12 961,79 рублей, социальной пенсии — 7,7 тыс. рублей, социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 12,1 тыс. рублей.

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