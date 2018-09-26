В Китае проходят дни Пермского края

Пермь, , 11:34 — REGNUM Совместный диалог представителей бизнес-кругов и науки Прикамья и Китайской народной республики стартовал в провинции Цзянси в рамках Дней Пермского края в Китае. Мероприятие проходит с 24 по 28 сентября, сообщает пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета, представители которого также посетили мероприятие.

«Основной целью визита стало укрепление сотрудничества двух стран в торгово-экономической, социально-культурной и образовательной сферах», — говорится в сообщении вуза.

В ближайшие дни представители Пермского края обменяются опытом с китайскими коллегами, представят инвестиционный потенциал российского региона, примут участие в дискуссиях по вопросам образования, подпишут несколько соглашений о взаимодействии с китайскими бизнесменами.

В программе мероприятия также запланированы официальные встречи руководителей регионов, ряд совместных деловых мероприятий китайских и прикамских бизнесменов, а также закладка первого камня «русской деревни» на озере Поянху.

Отмечается, что развитие отношений с КНР является одним приоритетов Пермского края. В настоящее время Китай занимает третье место в рейтинге стран по объему товарооборота с регионом. В 2013 году был запущен новый формат регионального взаимодействия «Волга — Янцзы» — между административными единицами Приволжского федерального округа и среднего и верхнего течения Янцзы. С китайской стороны в него вошли пять провинций: Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин.

В 2014 году подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и народным правительством провинции Цзянси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С начала 2018 года Пермский край посетили шесть делегаций провинции Цзянси.

Планируется, что в 2019 году пройдут Дни провинции Цзянси в Пермском крае.