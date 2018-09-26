В России может появиться скоростная трасса вдоль черноморского побережья

Москва, , 11:25 — REGNUM Проект строительства в Краснодарском крае скоростной дороги вдоль черноморского побережья, который министерство транспорта РФ оценило в 1,6 трлн рублей, включили в список объектов, предложенных для инвестиций частным инвесторам, сообщает 26 сентября «Ведомости».

По данным издания, в августе Минтранс посчитал преждевременным строительство дороги Джугба — Сочи, но на прошлой неделе этот вопрос вновь обсуждается, однако теперь — с инвесторами. При этом новую автодорогу предложили расширить, построив трассу от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи к границе с Абхазией.

«Реализовать мегапроект планируется по концессии с привлечением заемного финансирования», — говорится в материале.

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Отмечается, что инвесторы могут рассчитывать на льготы по налогу на имущество, земельному налогу, а также заключить соглашение защите и поощрении капиталовложений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт заявил, что проект дороги в Грузию, проходящей через территорию Чечни, может быть включен в перечень магистральной инфраструктуры. Этот вопрос в настоящее время находится в работе.

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