«К пенсионной реформе привёл капиталистический подход к экономике»

Севастополь, , 11:22 — REGNUM Пенсионную реформу в стране нужно было провести давно. Принятие реформы необходимо по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного Собрания города Севастополя по списку Севастопольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Кравченко.

Во-первых, исторический аспект — вопрос о повышении пенсионного возраста в Советском Союзе не поднимался, потому что всё население работало на государство — на фабриках, заводах и в колхозах. Отчисление шли в Пенсионный фонд РФ (ПФР) шли полностью, не утекая на сторону, все работали на пенсионеров, вопросов о пополнении ПФР не возникало.

«Во-вторых, ранее в России в семье были по 7−8 детей, особенно в сёлах. Позже рождаемость стала падать, а в 90-е годы XX века снизилась катастрофически. В-третьих, в 90-х годах Россия перешла на капиталистический вариант развития экономики, многие ушли в бизнес стали предпринимателями. В результате получился демографический провал и, естественное, значительное экономическое изменение, поэтому властям сейчас приходится принимать решение о повышении пенсионного возраста», — пояснил эксперт.

Люди в бизнесе работают на себя, они не думают о государстве, о государственных предприятиях, о пенсионерах, им важно получить прибыль. Это социальная несправедливость, но переубедить бизнесменов сложно, они не заинтересованы в проведении реформы.

«Кроме того, есть ещё и духовный аспект. Бог создал человека, чтобы он созидал, трудился, а не отдыхал. Все перечисленные моменты говорят о том, что проведение пенсионной реформы назрело. Повышение пенсионного возраста необходимо, чтобы улучшить жизнь пенсионеров», — высказал свое мнение Кравченко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»