Глава Росавтодора сообщил о перспективах дороги из Чечни в Грузию

Грозный, , 11:19 — REGNUM Проект дороги в Грузию, проходящей через территорию Чечни, может быть включен в перечень магистральной инфраструктуры. Этот вопрос в настоящее время находится в работе. Об этом 25 сентября заявил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, побывавший в Чечне на открытии моста через реку Нетхой на автодороге Шалажи-Янди.

По его словам, у дороги в Грузию, в которую будут входить два моста, «есть перспективы», прорабатывается вопрос включения этой трассы в перечень магистральной инфраструктуры, а также в перечень федеральных объектов, «так как она идет к международному пункту пропуска».

Вопрос о строительстве дороги в Грузию прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. На своей странице в соцсети он написал, что проект строительства автомагистрали, которая соединит Грозный с Грузией, в настоящее время активно прорабатывается.

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Напомним, неасфальтированная дорога из Ахметовского района Грузии в Итум-Калинский район Чечни была проложена еще в 1990-е годы. Строительство трассы на этом месте было начато после завершения первой военной кампании в республике. Однако в 1998 году Грузинская сторона заморозила строительство дороги.

В конце 2014 года глава Чечни заявил, что республику и Грузию свяжут две дороги — автомобильная и железная. Работа над вопросом реализации проекта по строительству дороги уже ведется совместно с правительством РФ.

В настоящее время единственным пунктом пропуска на границе Грузии с Россией является ТПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Из-за его перегруженности очереди из автомашин на границе иногда достигают нескольких километров.