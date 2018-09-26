Уборка зерновых завершается в Ульяновской области

Ульяновск, , 11:10 — REGNUM В Ульяновской области завершается уборка зерновых. В настоящее время урожай убран 98,6% площадей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, зерновые и зернобобовые культуры в региона убраны с 581 тыс. га, что составляет 98,6% от плана. Валовой сбор составил 1 241 012 тонн при средней урожайности 21,3 ц/га. По словам главы ульяновских аграриев Михаила Семёнкина, по темпам уборочной кампании регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

Аграрии собирают урожай яровой пшеницы, гречихи, подсолнечника, сахарной свёклы, картофеля и овощей. Яровая пшеница убрана с 112 157 га (или 99,1% от плана), валовой сбор составил 195 188 тонн при урожайности 17,4 ц/га. Гречиха убрана с 3 491 га (60,4% от плана), валовой сбор составил 2 540 тонн при урожайности 7,3 ц/га. Работы по техническим культурам завершены на площади 42 437 га, что составляет 16,9% от плана.

Подсолнечник убран с 6 758 га площадей, собрано 12 060 тонн при урожайности 17,8 ц/га. Валовой сбор сахарной свёклы составил 52 711 тонн при уборке с 2 119 га площадей, урожайность — 248,8 ц/га. Картофель убран с 999,4 га площадей, собрано 16 964 тонны, урожайность составила 169,7 ц/га. Также продолжается заготовка кормов, завершается сев озимых культур.

Отметим, в региональном бюджете на 2018 год на реализацию госпрограммы по развитию АПК предусмотрено 947,5 млн рублей, что в 2,3 раза больше уровня 2017 года.