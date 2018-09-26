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Казахстанская компания инвестировала $430 млн в развитие рудника в Киргизии

Экономика

Месторождение Бозымчак дает 1 млн тонн руды в год

Астана, 26 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  Казахстанская горнорудная компания KAZ Minerals инвестировала за 10 лет $430 млн в разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Киргизии, сообщает 26 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на генерального директора компании Ильяса Тулекеева.

Горно-обогатительный комбинат KAZ Minerals посетил посол Казахстана в Киргизии Карим Кокрекбаев. Он встретился с коллективом рудника и обсудил проблемы людей, а также пути их решения.

Отметим, месторождение Бозымчак дает 1 млн тонн руды в год. Продуктом производства является медный концентрат с содержанием золота и серебра. На предприятии работают 1200 граждан Киргизии.

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Горнорудная промышленность Туркестана
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