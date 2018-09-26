В Казахстане приняли программу социализации молодежи

Астана, , 10:54 — REGNUM Правительство Казахстана утвердило дорожную карту по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет, сообщает 26 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Документ предусматривает ряд мер по обеспечению занятости молодых людей и помощи в выборе профессии. В частности, во всех школах республики планируется создать кабинеты профориентации.

Кроме того, будут выполняться обзоры перспективных и невостребованных специальностей. Дорожная карта предусматривает также другие меры занятости и социализации молодежи.

Отметим, доля граждан Казахстана в возрасте от 15 до 28 лет, которые не учится и не работает, составляет 9,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Молодежь Казахстана может получить приоритетное право на кредиты