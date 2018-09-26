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В Казахстане приняли программу социализации молодежи

Экономика

В школах республики планируется создать кабинеты профориентации

Астана, 26 сентября 2018, 10:54 — REGNUM  Правительство Казахстана утвердило дорожную карту по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет, сообщает 26 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Документ предусматривает ряд мер по обеспечению занятости молодых людей и помощи в выборе профессии. В частности, во всех школах республики планируется создать кабинеты профориентации.

Кроме того, будут выполняться обзоры перспективных и невостребованных специальностей. Дорожная карта предусматривает также другие меры занятости и социализации молодежи.

Отметим, доля граждан Казахстана в возрасте от 15 до 28 лет, которые не учится и не работает, составляет 9,5%.

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