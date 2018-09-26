Среда, 26 Сентября 2018 года
11:04:13 МСК

«Изменения в пенсионной системе должны обсуждаться в долгом формате»

Экономика

Принятие законопроекта о повышение пенсионного возраста нужно отложить для более детального изучения, заявил эксперт

Севастополь, 26 сентября 2018, 10:47 — REGNUM  Тема пенсионной реформы муссируется давно, изменения в пенсионой системе РФ назрели. Решать эту задачу в том или ином виде необходимо, но при принятии решения должны быть затронуты различные аспекты, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Севастопольской региональной общественной организации ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь» Андрей Кудрявцев.

Хотя президент РФ Владимир Путин пояснил все пути улаживания и решения проблем в пенсионной системе страны, но всё-таки предложение правительства должно было обсуждаться более детально в долгом формате, чтобы были задействованы все слои населения — и подрастающее поколение, и люди предпенсионного возраста, и депутаты Государственной думы РФ, и политические партии. Проводить обсуждение нужно было более длительный период, например, 1−2 года, чтобы рассмотреть все точки зрения.

«В целом пенсионная реформа в стране назрела и её нужно проводить, но необходимо было время для ее обсуждения. 26 сентября Госдума будет во втором чтении рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста, надеюсь, что у государственных мужей хватит волевого решения отложить принятие законопроекта для более детального изучения, если всё-таки законопроект примут, то придётся его поддержать», — высказал свое мнение Кудрявцев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить