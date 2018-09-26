«Изменения в пенсионной системе должны обсуждаться в долгом формате»

Севастополь, , 10:47 — REGNUM Тема пенсионной реформы муссируется давно, изменения в пенсионой системе РФ назрели. Решать эту задачу в том или ином виде необходимо, но при принятии решения должны быть затронуты различные аспекты, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Севастопольской региональной общественной организации ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь» Андрей Кудрявцев.

Хотя президент РФ Владимир Путин пояснил все пути улаживания и решения проблем в пенсионной системе страны, но всё-таки предложение правительства должно было обсуждаться более детально в долгом формате, чтобы были задействованы все слои населения — и подрастающее поколение, и люди предпенсионного возраста, и депутаты Государственной думы РФ, и политические партии. Проводить обсуждение нужно было более длительный период, например, 1−2 года, чтобы рассмотреть все точки зрения.

«В целом пенсионная реформа в стране назрела и её нужно проводить, но необходимо было время для ее обсуждения. 26 сентября Госдума будет во втором чтении рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста, надеюсь, что у государственных мужей хватит волевого решения отложить принятие законопроекта для более детального изучения, если всё-таки законопроект примут, то придётся его поддержать», — высказал свое мнение Кудрявцев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»