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Жителям ФРГ придется готовиться к высоким расходам на отопление

Экономика

Впервые за четыре года выросли цены на котельное топливо

Берлин, 26 сентября 2018, 10:37 — REGNUM  Немецкие частные домохозяйства должны приготовиться к повышению расходов на отопление, передает телеканал N-TV 26 сентября.

После четырех лет снижения цены на котельное топливо эксперты из Немецкого института экономических исследований прогнозируют рост. Цены уже повышаются в течение некоторого времени.

Согласно информации портала Check24, в августе 2 тыс. литров котельного топлива в среднем стоили €1421. Последний раз такая высокая цена наблюдалась в августе 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в Германии также повышаются цены на продовольствие в связи с продолжительной засухой, которая привела к скудному урожаю.

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Экономика Германии
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