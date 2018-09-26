Жителям ФРГ придется готовиться к высоким расходам на отопление

Берлин, , 10:37 — REGNUM Немецкие частные домохозяйства должны приготовиться к повышению расходов на отопление, передает телеканал N-TV 26 сентября.

После четырех лет снижения цены на котельное топливо эксперты из Немецкого института экономических исследований прогнозируют рост. Цены уже повышаются в течение некоторого времени.

Согласно информации портала Check24, в августе 2 тыс. литров котельного топлива в среднем стоили €1421. Последний раз такая высокая цена наблюдалась в августе 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в Германии также повышаются цены на продовольствие в связи с продолжительной засухой, которая привела к скудному урожаю.