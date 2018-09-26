Канада и США готовы начать строительство нефтепровода

Оттава, , 10:25 — REGNUM США и Канада готовы начать строительство магистрального нефтепровода Keystone XL в первом полугодии 2019 года — об этом 25 сентября официально сообщила канадская компания TransCanada.

И Канада, и США считают строительство крупного нефтепровода не переходом на «нефтяную иглу», а крайне нужным и выгодным проектом, оставляя право критиковать Россию за любые инфраструктурные углеводородные проекты нашим отечественным поклонникам либеральной экономики. Канадско-американский нефтепровод свяжет месторождения в районе города Хардисти в канадской провинции Альберта с нефтеперерабатывающими заводами в американских штатах на побережье Мексиканского залива. Протяженность МНП Keystone XL составит 1,9 тыс. км, пропускная способность нефтепровода — 800 тыс. баррелей нефти в сутки.

То, что происходило на протяжении нескольких лет вокруг проекта МНП Keystone XL — своеобразная история борьбы псевдоэкологов против проекта, обеспечивающего развитие как нефтедобывающей, так и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности двух государств. В 2015 году президент США Барак Обама отказался от строительства МНП Keystone XL, решение было мотивировано тем, что «проект не принесет существенных выгод американской экономике и подорвет глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата.» Новому президенту США Д. Трампу лидерство в борьбе с изменениями климата оказалась не так важно, а обеспечение американских НПЗ сырьем, напротив, стало ключевым вопросом. В январе 2017 г. Д. Трамп подписал указ, отменяющий решение Б. Обамы. TransCanada в январе 2017 г подала в Госдеп США новую заявку на строительство нефтепровода, но экологические организации и представители индейских племен, со своей стороны, обратились в суд. В августе 2018 г суд постановил, что Госдеп США должен провести новую экологическую экспертизу проекта Keystone XL с учетом изменения его маршрута. 21 сентября 2018 г Госдеп опубликовал экологическую оценку новой предполагаемой трассы МНП, придя к выводу, что он не угрожает водным объектам или животному и растительному миру.

Потеряно время, потрачены деньги, три года Канада из-за действий псевдоэкологов и президента США, не могла активнее развивать свои нефтяные промыслы, а США перерабатывали нефть, которую на НПЗ поставляли морским транспортом. Американцев и канадцев можно поздравить с победой здравого смысла, а России стоит присмотреться к опыту Европы. В странах ЕС ОВОС, оценка воздействия на окружающую среду, является необходимой частью каждого проекта, потенциально способного на нее повлиять. Текст ОВОС в обязательном порядке публикуется публично для обсуждения всеми желающими, но при этом всем желающим отводится строго определенное время для внесения замечаний и предложений, тщательно расписана и процедура окончательного согласования, которая тоже ограничена по времени. Без использования подобной практики нельзя исключать повторения негативного канадско-американского опыта с магистральным нефтепроводом Keystone XL.